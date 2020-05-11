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Dünya

Afganistan'da camiden çıkanlara silahlı saldırı: 3 sivil öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin, camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 11.05.2020
Afganistan'da camiden çıkanlara silahlı saldırı: 3 sivil öldü

Kabil

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Paktiya'nın Dent Patan ilçesinde camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açtığını söyledi.

Hasrat, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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