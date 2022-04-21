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Dünya

Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Emel Öz   | 21.04.2022
Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

Ankara

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

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