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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya 3 Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki Litvanya, Letonya ve Estonya’nın St. Petesburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi ve çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Ali Cura   | 21.04.2022
Rusya 3 Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota verildiği belirtilerek Litvanya’nın Klaipeda, Letonya’nın Liepaja, Daugavplis, Estonya’nın Narva ve Tartu şehirlerindeki Rus başkonsolosluk ve konsoloslukların kapatılmasının protesto edildiği aktarıldı.

Mütekabiliyet ilkesi gereği ve bu ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımda bulunması nedeniyle Letonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Estonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Litvanya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk faaliyetlerine ilişkin verilen onayın geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu ülkelerin bu misyonlardaki diplomatlarının “istenmeyen kişi” ilan edildiği, Rus vatandaşı olmayan idari-teknik personelin de “kabul edilemez” olduğu belirtilerek “Belirtilen tüm bu kişilerin, ülkelerindeki Rus konsolosluk çalışanların sınır dışına çıkmaları için verilen süre ile aynı sürede Rusya Federasyonu topraklarını terk etmeleri talep edildi.” ifadeleri kullanıldı.

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