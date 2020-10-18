Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor
logo
Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın Gor vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.10.2020
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gor Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivilin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildiren Aryen, saldırıyı "cinayet" olarak niteledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı
Kovid-19 tekrar geçirilebilir

Benzer haberler

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin 'üzüntü' açıklaması

TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

TBMM Başkanı Şentop: Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar suç ortağı olarak itham olunacaklarını bilmelidir

TBMM Başkanı Şentop: Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar suç ortağı olarak itham olunacaklarını bilmelidir
Hindistan'da "Dalitlere" yönelik geleneksel ayrımcılık insan hakları ihlaline yol açıyor

Hindistan'da "Dalitlere" yönelik geleneksel ayrımcılık insan hakları ihlaline yol açıyor
'Tüm vaatlere bağlı kalarak faaliyetlerimizi baştan düzenleme konusunda mutabık kaldık'

'Tüm vaatlere bağlı kalarak faaliyetlerimizi baştan düzenleme konusunda mutabık kaldık'