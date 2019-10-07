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Türkiye-Sırbistan İş Forumu
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Dünya

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 07.10.2019
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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