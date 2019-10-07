Euro
6.39
Dolar
5.82
BIST 100
102,993.20
Altın
1,492.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlere hazırlık talimatı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgililere talimat verdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.10.2019
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlere hazırlık talimatı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'taki Başkanlık konutunda Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ı kabul etti.

Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde Nasır'a ve ilgili kurumlara gerekli şartların sağlanması konusunda talimat verdi. Haberde seçimlerin hangi tarihte olacağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Mahmud Abbas'ın kabulünde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Fetih Hareketi Sivil İşler Kurulu Başkanı Mecdi el-Halidi de hazır bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 17-27 Eylül tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 74. BM Genel Kurulu'ndaki
konuşmasında, ülkeye dönmesinin ardından seçim çağrısı yapacağını açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlere hazırlık talimatı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlere hazırlık talimatı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı