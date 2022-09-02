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Dünya

Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilal Güler   | 02.09.2022
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kabil

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 21.30'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 16,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Özbekistan ve Tacikistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.


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