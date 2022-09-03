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Dünya

Johnson, Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden ötürü Erdoğan'ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 03.09.2022
Johnson, Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden ötürü Erdoğan'ı tebrik etti

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin artan İngiltere-Türkiye ticaretini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.

Johnson'dan Erdoğan'a tebrik

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti.” ifadesine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, Johnson’ın, Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımların sürdürülmesi dahil Ukrayna'nın sebepsiz işgaline karşı bu ülkeyi destekleyeme devam etmenin önemini vurguladığı bildirildi.

Liderlerin, gelecek için birbirlerine iyi dilek temennisinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlenerek devam edeceği konusunda mutabık olduğunun altı çizildi.

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