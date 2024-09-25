Afganistan yönetimi Rusya'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak istiyor
Afganistan yönetimi, 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak istediklerini, bunu ev sahibi Rusya'ya ilettiklerini açıkladı.
Kabil
Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili paylaştığı video mesajında, toplantıya heyet göndermek istediklerini söyledi. Zirvede ekonomiyle ilgili konuların ele alınacağını aktaran Fıtrat, şu ifadeleri kullandı:
"Afganistan kalkınmakta olan ülkeler arasındadır ve ekonomisi gelişiyor. Bu ekonomik zirveye katılmak Afganistan için çok önemlidir. Afganistan, gelecek BRICS toplantısına katılmak istiyor ve bu isteğini de ev sahibi ülkeye iletti."
Fıtrat, Afganistan'ın Rusya, Hindistan ve Çin ile iyi ekonomik ilişkileri bulunduğunu sözlerine ekledi.
BRICS Zirvesi kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi birçok ülkenin liderleri 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.