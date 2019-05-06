Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.07
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2019

Afgan yetim ve engellilerin ilk iftarı Türk Kızılayı'ndan

Türk Kızılayı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ramazanın ilk iftarını yetim ve engellilerle paylaştı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 06.05.2019
Afgan yetim ve engellilerin ilk iftarı Türk Kızılayı'ndan

Afghanistan

Türk Kızılayı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ramazanın ilk iftarını yetim ve engellilerle paylaştı.

İftar programında konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, yaklaşık bir yıldır ülkedeki faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Türk Kızılayı olarak insani yardım faaliyetleriyle dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirten Kural, bağışçıların desteğiyle ramazanın ilk iftarını Afgan Kızılayı Maraston Yetim, Kimsesiz ve Engelliler Merkezinde kalan 400 kişi ile paylaşma sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kural, iftar programlarının yanı sıra ramazan münasebetiyle gıda kolilerinin dağıtımı yapılarak, Afganistan genelinde binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Afganistan'da 'Barış İstişare Toplantısı' başladı

Afganistan'da 'Barış İstişare Toplantısı' başladı