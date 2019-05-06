Türkiye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilere ramazan yardımı
Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistinli mültecilere ramazan yardımı yaptı.
Beyrut
Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistinli mültecilere ramazan yardımında bulundu.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut'un güneyindeki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakdi ve ayni yardımları dağıtan Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der gönüllülerine eşlik etti.
Büyükelçi Çakıl, Türk hayırseverlerin bağışlarını Filistinli mültecilere teslim ederek, yardım kuruluşlarının, çalışmalarıyla insani görevlerini yerine getirmenin yanı sıra Türkiye'yi tanıtmaya da ciddi katkılar sunduğunu belirtti.
Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der olarak ramazan yardımları için bölgeye geldiklerini söyledi.
Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ile Bekaa bölgesinin Lübnan-Suriye sınırında bulunan Arsal beldesindeki çadır kentlerinde yardım faaliyetlerini başarıyla tamamladıklarını anlatan Özdal, bugün ise Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti.
Bugünkü dağıtımlarda Büyükelçi Çakıl ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un kendilerine eşlik ettiğini belirten Özdal, TİKA ve Sadakataşı Derneği'nin destekleriyle kampta işletilen Aksa Anaokulunu ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Anaokul sınıflarını öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere televizyonlarla donattıklarını aktaran Özdal, ayrıca Beyrut'un güneyindeki Ketermaya kentinde 300 yetim ve ailelerine iftar programı hazırladıklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.