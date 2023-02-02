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Dünya

AFAD, Sırbistan'a selle mücadele için ekipman yardımında bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçen ay sel felaketinin yaşandığı Sırbistan'ın Novi Pazar şehrine sel ve sel sonrası durumla mücadele için ekipman desteğinde bulundu.

Ahmet Nurduhan, Aleksandar Niciforovic   | 02.02.2023
AFAD, Sırbistan'a selle mücadele için ekipman yardımında bulundu

Novi Pazar

Çamur pompası, su pompası, 100 çift lastik çizme ve yağmurluktan oluşan ekipmanın Novi Pazar Belediyesi'ne teslimatını, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy gerçekleştirdi.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi ve halkının Türkiye'nin desteğine her zaman güvenebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ve iki ülkenin sahip olduğu iyi ilişkilere değinen Aksoy, "Burada sel meydana geldiğini duyunca hemen Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ı aradık ve devletimizin bütün kurumlarıyla yardıma hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Aksoy, "Daha sonra AFAD Başkanımızla ben bizzat görüştüm. (Nihat Bisevac) Başkan beyden gelen talepleri aldık ve bunları bir an önce teslim etmek için AFAD'dan iki heyet istedik. AFAD heyeti buraya geldi, çalışmalara başladı ve malzemeler hemen temin edildi. Biz de Novi Pazar Belediyesi'ne teslim etmek için buraya geldik." diye konuştu.

Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"AFAD gurur duyduğumuz bir kurumumuz çünkü çok hızlı çalışıyor. Hemen ihtiyaçları tespit ettiler ve alımlar yapılarak belediyeye teslim edildi. Türkiye-Sırbistan ilişkileri geliştikçe bizim de gönül bağımızın olduğu Sancak Bölgesiyle ilişkilerimiz daha da gelişiyor."

Novi Pazar Belediye Başkan Yardımcısı Nihad Hasanovic de Türkiye'ye şehre verdiği yardımlar için teşekkür ederek bölgede meydana gelen tüm afetlerde Türkiye'nin yardım eden ilk ülke olduğunu ifade etti.

Hasanovic, AFAD'ın önemine ve profesyonel çalışmalarına işaret ederek şehre yapılan yardımların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

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