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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus güçleri, aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin belirli yönlerde aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekip   | 02.02.2023
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus güçleri, aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürüyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

Başkanlık, Rus ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.

Rus askerlerin, Donetsk bölgesi Kramatorsk şehrinin altyapısına 2 füze saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Saldırılarda 16 apartman, çocuk polikliniği, okul, garajlar ve arabalar hasar gördü, siviller hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gün içinde 3 hava saldırısı gerçekleştiren Rus ordusunun, çoklu roket fırlatma sistemiyle Herson bölgesindeki Kamışanı yerleşim yerindeki sivil tesisleri 15 kez vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 5 yaşındaki çocuk dahil 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Düşman, keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürüyor"

Rus askerlerin Mıkolayiv bölgesi Oçakov şehrinin sivil altyapısını vurduğu kaydedilen açıklamada, "Düşman, birlikleri güçlendirmek için önlemler alarak belirli yönlerde aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerin, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde yerleşim yerlerine ateş açmaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 4 kere vurduğu, Merlin tipi İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna roket ve topçu birimlerinin Rus askerlerin yoğunlaştığı 3 bölgeyi ve komuta merkezini de vurduğu kaydedildi.

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