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Dünya

Pakistan'da K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesi devreye alındı

Enerji açığını kapatmaya çabalayan Pakistan, Çin’in desteğiyle Karaçi’deki K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesini devreye aldı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.02.2023
Pakistan'da K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesi devreye alındı

İslamabad

​​​​​​​The Tribune Express gazetesindeki habere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Karaçi’de yaptığı açıklamada, Pakistan’ın güvenilir dostu Çin’in desteğiyle K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesinin devreye alındığını söyledi.

Şerif, Pakistan’ın enerji ithalatına 27 milyar dolar ödediğini aktararak, ülkesinin güneş, rüzgar, hidroelektrik ve nükleer gibi alternatif ve ucuz enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Pakistan’ın 60 bin megavatlık potansiyel hidroelektrik kaynağına sahip olduğunu belirten Şerif, buna rağmen hidroelektrik santrallerinden 10 bin megavat enerji elde ettiklerini ve bunun üzücü olduğunu dile getirdi.

Şerif, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında gerçekleştirilen elektrik enerjisi projelerinin ülkenin enerji ihtiyacına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bugün devreye alınan K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesinin ülkenin enerji üretimine 2 bin 200 megavat katkı sunması hedefleniyor.

Pakistan'da yaz döneminde enerji talebi 28 bin megavata yükselirken, enerji üretimi ise 22 ila 24 bin megavat arasında gerçekleşiyor. Yaz döneminde 4 ila 6 bin megavat arasında değişen enerji açığı, kış mevsiminde 8 bin megavata yükseliyor.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

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