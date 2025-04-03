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Dünya

Af Örgütü, Macaristan'ı Netanyahu'yu yakalayıp UCM'ye teslim etmeye çağırdı

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme kararı alan Macaristan'ın hala uluslararası yükümlülükleri bulunduğunu bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Af Örgütü, Macaristan'ı Netanyahu'yu yakalayıp UCM'ye teslim etmeye çağırdı

Londra

Callamard, UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'nun mahkemeye taraf ülke Macaristan'ı ziyaret etmesi ve Macaristan'ın UCM'yi kuran Roma Statüsü'nden ayrılma kararı almasını değerlendirdi.

Netanyahu hakkında "UCM firarisi" nitelemesi yapan Callamard, "Netanyahu, UCM tarafından Filistinlilere karşı savaş suçu işlemek ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor. Macaristan'ın Netanyahu'yu ağırlaması, İsrail'in soykırımını, yani Gazze'deki Filistinlilerin kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılmasını onayladığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Callamard, UCM'ye taraf devletlerin Netanyahu'yla görüşmemesi gerektiğinin de altını çizerek, "Netanyahu'nun Macaristan'a yaptığı utanç verici ziyaret, UCM'ye taraf diğer ülkeler için bir dokunulmazlık turu haline gelmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Macaristan'ın ayrılma kararını da eleştiren Callamard, bunun uluslararası adaletten kaçmak ve mahkeme çalışmalarını engelleme girişimi anlamına geldiğini kaydetti.

Callamard, Macaristan'ın yine de uluslararası sorumlulukları olduğunu belirterek, "Bu karar, Macaristan'ın Netanyahu'yu yakalamak ve mahkemeye teslim etme sorumluluğu bulunduğunu değiştirmez. Herhangi bir çekilme kararı bir yıl içinde yürürlüğe girer ve bu durum Macaristan'ı uluslararası hukuki yükümlülüklerinden uzaklaştırmamalı." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve taraf ülkelerin UCM kararlarını dikkate almayan Macaristan'a karşı güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğinin de altını çizen Callamard, Macaristan'ın UCM kararlarına karşı duruşunun birliği de zayıflatacağını öne sürdü.

Callamard, "AB ve UCM'ye taraf tüm ülkeler derhal Macaristan'ı Netanyahu'yu gözaltına almaya ve mahkemeye teslim etmeye çağırmalı. Bu ziyaretin temsil ettiği şekilde uluslararası adalete yönelik tehditlere karşı mahkemeyi savunmayı taahhüt etmelidir." ifadelerini kullandı.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın UCM'den ayrılacağını duyurmuştu.

Karar, UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında alınmıştı.




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