Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Dünya

AB'yi göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını "endişeyle" izlediklerini bildirdi.

Yusuf Hatip   | 29.02.2020
AB'yi göçmen endişesi sardı

Brüksel

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti.

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

AB'yi göçmen endişesi sardı

AB'yi göçmen endişesi sardı

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

AB'den İdlib'de itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığından AB'ye 'TPAO yetkililerine yaptırım' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından AB'ye 'TPAO yetkililerine yaptırım' tepkisi
AB'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerine 'sondaj' yaptırımı

AB'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerine 'sondaj' yaptırımı
İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan çıkıyor

İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan çıkıyor