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Türkiye

Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.02.2020
Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Ankara

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

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