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Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri devam ediyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri sürüyor.

Ayhan Mehmet,İbrahim Halil Aktürk   | 29.02.2020
Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri devam ediyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Midilli/İstanbul

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmen, NATO'ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı.

Gönüllüler tarafından ısınmaları için battaniye verilen çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

Dün de iki lastik bot ile Midilli kıyılarına 69 düzensiz göçmen ayak basmıştı. 

İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor 

Bu arada, Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin sınır kenti Edirne'ye gidişi de devam ediyor.

Bilet bulamayan bazı düzensiz göçmenlerin 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyişi sürerken, yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları bugün de ek sefer başlattı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin bir kısmı da Edirne'ye doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Göç İdaresi yakınında toplandı. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kişiler, buradan otobüslerle sınıra doğru hareket etti. 

Otobüse binemeyenlerin ise bekleyişi sürüyor. 

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