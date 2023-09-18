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Dünya

AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay kararı

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay kararı

Brüksel

AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı.

Yardımın 400 milyonu şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın, 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

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