Euro
9.60
Dolar
8.02
BIST 100
1,407.76
Altın
1,763.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Talha Yavuz   | 15.04.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız. Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi
ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de, Kovid-19 aşısı tamamlanan kişilerin virüse yakalanma oranının 100 binde 8 olduğu belirtildi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftar yaptı

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu
Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz