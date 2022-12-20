Dolar
18.66
Euro
19.86
Altın
1,817.98
ETH/USDT
1,224.10
BTC/USDT
17,000.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi
logo
Dünya

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'e yeni yönetici atandı

Avrupa Birliğinin (AB) son yıllarda skandallarla anılan sınır koruma ajansı Frontex'in başına Hollandalı Hans Leijtens atandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.12.2022
AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'e yeni yönetici atandı

Brüksel

Frontex Yönetim Kurulu, kuruma yeni yöneticiyi atamak üzere toplandı. Kurul, gizli oylamayla AB Komisyonunun Avrupa Parlamentosunun da görüşünü alarak belirlediği 3 aday için oy kullandı.

Oylama sonucunda Hans Leijtens, Frontex'in yeni direktörü oldu.

Leijtens, şu anda Hollanda Kraliyet jandarma kuvvetinin komutanı, aynı zamanda Lahey Valisi olarak görev yapıyor.

Ondan önce Hollanda İçişleri Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Leijtens, Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresinin Genel Müdürü olarak da çalıştı.

Önceki direktör istifa etmişti

Frontex, son yıllarda adı skandallarla anılan bir AB kurumu olarak gündemdeydi. Yunanistan Sahil Güvenliği ve Frontex'in dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer alıyor. Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, zarar veriyor hatta batırırken Frontex de bunlara göz yumuyordu.

Bunlar üzerine Brüksel'de eleştirilere, izahat talebi ve soruşturmalara hedef olan Frontex ve yönetiminin, temel hak ihlallerini önlemediği sonucuna varılsa da iddiaların arkası kesilmedi. Bu haberler tanık ifadeleri, video kayıtları, uydu görüntüleri gibi çok sayıda kanıtla desteklendi. Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.

Son olarak AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisinin (OLAF) raporu, Frontex'in Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk kara sularına yasa dışı olarak geri itmesini örtbas ettiğini ortaya koydu.

Avrupa basınına sızan rapora göre, Frontex'in üst düzey yetkilileri, muhtemel insan hakları ihlalleri vakalarını, kurumun temel haklardan sorumlu görevlilerinden sakladı.

Frontex'in son direktörü Fabrice Leggeri, 29 Nisan'da görevinden istifa etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi
KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü

Benzer haberler

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'e yeni yönetici atandı

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'e yeni yönetici atandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet