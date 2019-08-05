Euro
6.19
Dolar
5.54
BIST 100
99,118.98
Altın
1,461.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

Avrupa Birliği, kurumun sınır koruma ajansı Frontex'in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddiasını araştıracağını bildirdi.

Yusuf Hatip   | 05.08.2019
AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

Brüksel

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, medyaya yansıyan Frontex'e ait kurum içi belgelere ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu haberleri gördüklerini belirten Andreeva, AB Komisyonunun sığınmacılara yönelik kötü muameleden her zaman endişe duyduğunu ve bu tarz iddiaları ciddiye aldığını söyledi.

"Frontex için inceleme başlatacağız"

Andreeva, "Sığınmacılara yönelik şiddetin ve tacizin hiçbir çeşidi kabul edilemez." diyerek Frontex içinde bu haberlerin doğru olup olmadığına yönelik inceleme başlatacaklarını kaydetti.

Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Frontex'e ait kurum içi yüzlerce belgede, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve biber gazıyla saldırı benzeri çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu ihlallerde Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adının geçtiği haberlerde, yaşananlarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" notuyla sonlandırıldığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir

Benzer haberler

AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

Küresel kimya sektöründe gelecek Çin ve Orta Doğu'nun

AB'nin IMF başkan adayı Georgieva oldu

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı

AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı
Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor