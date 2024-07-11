Dolar
32.89
Euro
35.83
Altın
2,381.48
ETH/USDT
3,142.20
BTC/USDT
58,302.00
BIST 100
10,917.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda konuşuyor Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği anma programı düzenleniyor Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Dünya

AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449,2 milyon oldu.

Ata Ufuk Şeker  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

Buna göre, 2023 yılı başında 447,6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2024'de 449,2 milyona çıktı.

Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika izledi.

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.

AB'nin nüfus artışı Kovid-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.​​​​​​​

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi
Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlığın sorumluları Srebrenitsa'daki gibi uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Benzer haberler

Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak

Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak

AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Doğurganlık hızındaki düşüş alarm veriyor

İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor

İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor
AB Komisyonu üyesi Lenarcic, Gazze'deki insani felaketin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi

AB Komisyonu üyesi Lenarcic, Gazze'deki insani felaketin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi
Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı

Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet