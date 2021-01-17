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Dünya

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere Guatemala ordusu müdahale etti

Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenlerle Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı.

Sinan Doğan   | 17.01.2021
ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere Guatemala ordusu müdahale etti Fotoğraf: Fabricio Alonzo/AA

Bogota

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Honduras'ın San Pedro Sula kentinden 13 Ocak'ta yola çıkan binlerce göçmen, Guatemala'nın ​​​​​​​Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında, Guatemala ordu güçleri tarafından durduruldu. 

Guatemala ordusu, kontrol noktasından geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu, çok sayıda kişi yaralandı.

Yoğun gazdan etkilenen göçmenler geri çekilmek zorunda kalırken, bölgedeki gerginlik aralıklarla devam ediyor.

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), Guatemala'ya giriş yapan göçmenlerin sayısının 9 bini geçtiğini ve olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Meksika, göçmenlerin "yasa dışı geçişine" izin vermeyeceğini duyurdu ve sınır bölgesinde güvenlik önlemlerini arttırma kararı aldı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras'tan yola çıkmıştı.

Guatemala hükümeti, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sınıra yaklaşmakta olan binlerce göçmenin Kovid-19 negatif testlerini göstermeden sınırı geçmelerine izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Uzun yıllardan bu yana, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.

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