Euro
9.03
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,829.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını belirtti.

Mehmet Nuri Uçar   | 17.01.2021
İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı

Kudüs

Barış Şimdi Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun, Batı Şeria'da 780 yeni yasa dışı konut inşasını onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, onay verilen konutların Batı Şeria'nın iç kesimlerinde olduğu bilgisine yer verildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu (Şimdi Barış), 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemine tekabül eden son dört yılda öncekine oranla iki katına çıktığına dikkati çekmişti.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor

Benzer haberler

İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı

İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı

AB, İsrail'den yeni yerleşim inşaatı kararından geri dönmesini istedi

İsrail gazetesi: Suudi Arabistan'daki 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsrailli katıldı

Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor

Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor
ABD'nin iki bombardıman uçağı İsrail hava sahasından Basra Körfezi'ne geçti

ABD'nin iki bombardıman uçağı İsrail hava sahasından Basra Körfezi'ne geçti
İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını 30 haftadır sürdürüyor

İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını 30 haftadır sürdürüyor