Euro
8.79
Dolar
7.37
BIST 100
1,085.19
Altın
1,969.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Nallıhan İlçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi

ABD'nin Virgin Adaları açıklarında bir gemide, beyan edilmemiş 27 milyon dolarlık nakit ele geçirildiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 01.09.2020
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi

New York

ABD federal yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'ye ait Virgin Adaları'na yaklaşan bir gemide şüphe üzerine arama yapıldı.

Gemide, gümrük bilgilendirmesi yapılmamış 27 milyon dolar bulundu.

Bölgede ele geçirilen bu paranın tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Kovid-19'da iyileşen hasta sayısı 245 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

Benzer haberler

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü

ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

İsrail ve ABD'li heyetin, BAE'deki 2 günlük görüşmeleri sona erdi

İsrail ve ABD'li heyetin, BAE'deki 2 günlük görüşmeleri sona erdi