ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'dan Zelenskiy için "cesur lider" nitelendirmesi
ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "Savaş halindeki bir ulusun zor durumdaki cesur lideri." ifadesini kullandı.
Ankara
Kellogg, X sosyal medya hesabından, Zelenskiy ile dün Kiev'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna temsilcileriyle yoğun ve kapsamlı bir gün geçirdiğini belirten Kellogg, "Savaş halindeki bir ulusun zor durumdaki cesur lideri Zelenskiy ve onun yetenekli ulusal güvenlik ekibiyle kapsamlı ve olumlu görüşmeler yaptım." ifadesini kullandı.
"Ekonomi ve güvenlik her zaman ele ele gitmeli"
Zelenskiy ise X hesabından yaptığı açıklamada, Kellogg ile görüşmesinin "umut verici" bir toplantı olduğunu belirtti.
"ABD ile işe yarayacak (nadir elementler) anlaşmalara ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Zelenskiy, ekibine, hızlı şekilde çalışma talimatı verdiğini bildirdi.
Zelenskiy, anlaşmanın, detayları ne kadar iyi planlanırsa o kadar iyi sonuç vereceğine işaret ederek, "Ekonomi ve güvenlik her zaman ele ele gitmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Kellogg ile Rusya'daki Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması konusunu da görüştüklerini kaydeden Zelenskiy, ayrıca güvenlik garantisine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Zelenskiy, dün başkent Kiev'de Kellogg ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından düzenlenmesi planlanan basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.