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Dünya

ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinde bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Melike Pala  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Fort Worth

Yerel televizyon kanalına konuşan polis yetkililerine göre silahlı saldırı, Texas'ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi'nde dün gece saatlerinde düzenlendi.

Söz konusu mahallede her yıl düzenlenen ComoFest festivali katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıya kaç kişinin karıştığı bilinmezken olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.

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