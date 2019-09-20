Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
100,295.70
Altın
1,503.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Dünya

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "İmelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Emel Öz Gözellik   | 20.09.2019
ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

Ankara

ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "İmelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan bir kişinin ve Jefferson kentinde de suya kapılan başka bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

Benzer haberler

'Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız'

'Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız'

ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde
İran'dan Suudi Arabistan'a 'tam kapsamlı barış mümkün' mesajı

İran'dan Suudi Arabistan'a 'tam kapsamlı barış mümkün' mesajı
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı