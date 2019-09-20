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Dünya

ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

Küba'nın BM misyonunda görevli diplomatlar, "diplomatik konut dokunulmazlığını kötüye kullanarak ABD aleyhine faaliyet yürütmekle" suçlanıyor.

Michael Hernandez,Emre Aytekin   | 20.09.2019
ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

Ankara

ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.

Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin "diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini" ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ortagus, ayrıca Küba'nın New York'taki misyonunda görevli tüm personele seyahat sınırlaması getirildiğini, personelin seyahat serbestisinin BM merkezinin bulunduğu Manhattan Adası'yla sınırlandırıldığını ekledi.

Talebin salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu toplantısı öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

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