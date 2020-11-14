Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı.

Islam Doğru   | 14.11.2020
ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Twitter hesabından görevine son verdiği Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine atanan Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına bir yazı gönderdi.

Miller, yazıda El Kaide ile savaşın halen devam ettiğini belirterek, "Geleceğe hazırlanırken, El Kaide'nin 2001'de kıyılarımıza getirdiği savaşı bitirmeye kararlıyız. Bu savaş bitmedi." ifadelerini paylaştı.

El Kaide'yi ve ortaklarını yenmenin eşiğine geldiklerini kaydeden Miller, "Ancak savaşın sonunu görememe konusunda geçmişteki stratejik hatamızdan kaçınmalıyız. Gerçekten bu mücadele uzun sürdü." ifadelerini kullandı.

Miller, "Bizler sürekli bir savaş halkı değiliz, bu, savunduğumuz ve atalarımızın uğruna savaştığı her şeyin karşıtı. Tüm savaşlar bitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşları bitirmenin uzlaşma ve ortaklık gerektirdiğine işaret eden Miller, “Zorluklarla karşılaştık, elimizden geleni yaptık. Şimdi eve dönme zamanı." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Afganistan çekilmesi tartışması

Miller’in çalışanlarına gönderdiği yazıdaki ifadeleri, e Trump’ın başkanlığı devretmeden Afganistan’dan askerleri hızla geri çekmeyi zorlayabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında ABD askerlerinin içinde bulunduğu savaşları bitirme sözü vererek başta Afganistan olmak üzere çatışma bölgelerindeki birlikleri geri çekeceği vaadinde bulunmuştu.

ABD başkanı seçilmesinin ardından Trump, 2017’de Taliban ile müzakereleri gündeme getirmiş ve iki tarafın temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya gelmişti.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıklamış, ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan saldırıda bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı ertelemişti.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre Taliban, El Kaide’ye barınak sağlamaktan vazgeçmeyi kabul ederken, ABD askerlerinin de ülkeden tamamen çekilmesi şartı koşuluyordu.

Geçen ay Twitter hesabından askerlerin Noel’e kadar evlerine dönmesini beklediğini kaydeden Trump'ın, Afganistan'dan askerlerin geri çekilme sürecinin yavaş ilerlemesinden memnun olmadığı ifade ediliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da çiftlikteki vizonlarda Kovid-19 tespit edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti
İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı
İran'da 452 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

ABD Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli

ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak
Filistin Başbakanı Iştiyye: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti tehlikeli bir girişimdir

Filistin Başbakanı Iştiyye: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti tehlikeli bir girişimdir