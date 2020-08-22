Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet arttı.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 22.08.2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İzmir

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 11 adet artarak 183'e yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı ocak ayından bu yana ilk defa çift haneli olarak artış göstermiş oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana petrol sondaj kulesi sayısı azalırken, 18 haftalık azalışın ardından bu sayı ilk kez 18-24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artış göstermişti.

Perşembe gününü 44,90 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 44,30 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 42,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı
Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi
'Vuhanlı yetkililer, Kovid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizledi' iddiası

Benzer haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AB ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek

ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi

ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
Irak Başbakanı, ABD ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması için anlaştıklarını bildirdi

Irak Başbakanı, ABD ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması için anlaştıklarını bildirdi