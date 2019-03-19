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Dünya

ABD'nin ortabatı eyaletlerinde sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin ortabatı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Betül Yürük   | 19.03.2019
ABD'nin ortabatı eyaletlerinde sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

New York

ABD'de şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle Nebraska, Iowa, Wisconsin, Missouri ve Kansas eyaletleri sele teslim oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri rekor düzeye ulaştı. 

Yetkililer, ortabatı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Sel nedeniyle yüzlerce ev, köprü ve yollar zarar gördü. 

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