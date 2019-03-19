ABD'nin ortabatı eyaletlerinde sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
ABD'nin ortabatı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.
New York
ABD'de şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle Nebraska, Iowa, Wisconsin, Missouri ve Kansas eyaletleri sele teslim oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri rekor düzeye ulaştı.
Yetkililer, ortabatı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.
Sel nedeniyle yüzlerce ev, köprü ve yollar zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.