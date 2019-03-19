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Dünya

Libya'dan Türkiye'ye güvenlik ve ekonomik destek övgüsü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Hamdi Yıldız   | 19.03.2019
Libya'dan Türkiye'ye güvenlik ve ekonomik destek övgüsü

Trablus

Libya İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksenle başkent Trablus'ta bir araya geldi. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda, Başağa'nın Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve ekonomisine verdiği destekten övgüyle söz ettiği belirtildi.

Görüşmede, Büyükelçi Aksen de başkent Trablus ve çevresinde özellikle güvenlik alınında İçişleri Bakanlığının gösterdiği çaba ve iyileştirmelerin önemine işaret etti.

Petrol zengini Arap ülkesi Libya'da 2011'den bu yana yaşanan siyasi ve güvenlik krizleri, ülkeyi istikrarsız bir yapıya sürükledi. İki ayrı yönetimin kıskacında olan ülkede biri başkent Trablus'ta yönetime hakim olmaya çalışan Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeri emekli General Halife Hafter'in silahlı güçleriyle ayakta duran Tobruk'taki Temsilciler Meclisi bulunuyor.

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