ABD'nin New Jersey eyaletinde bir yük treni raydan çıktı
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Raritan Valley Hattı'nda ilerleyen bir yük treni raydan çıktı.
Ankara
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, New Jersey'de tren hatlarını işleten NJ Transit firmasının sözcüsü Jim Smith, Cranford ve Union istasyonu arasında ilerleyen yük treninin raydan çıktığını açıkladı.
Yük treninin yaklaşık 20 vagonunun raydan çıktığı belirtildi.
Olay kapsamında herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.