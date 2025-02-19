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Dünya

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir yük treni raydan çıktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Raritan Valley Hattı'nda ilerleyen bir yük treni raydan çıktı.

Zeynep Katre Oran  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir yük treni raydan çıktı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, New Jersey'de tren hatlarını işleten NJ Transit firmasının sözcüsü Jim Smith, Cranford ve Union istasyonu arasında ilerleyen yük treninin raydan çıktığını açıkladı.

Yük treninin yaklaşık 20 vagonunun raydan çıktığı belirtildi.

Olay kapsamında herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

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