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Dünya

ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Islam Doğru   | 02.05.2022
ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi Fotoğraf: Islam Doğru/AA

New York

Eyalette Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'ne gelen Türk ve Müslüman toplumunun üyeleri, bayram namazını kıldı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami çıkışında kahvaltı ikram edildi.

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