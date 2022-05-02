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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 993 bin 735'e yükseldi.

Islam Doğru   | 02.05.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 81 milyon 370 bin 201 olarak kayıtlara geçerken yaşamını yitirenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı.

California, 9 milyon 236 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 6 milyon 827 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 942 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 90 bin 329 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 110, Florida'da ise 73 bin 948 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,5'ine en az bir doz, yüzde 70,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 220 milyona yakın kişiye ikinci doz, 100 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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