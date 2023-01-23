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Dünya

ABD'nin Atlanta şehrindeki gösterilerde polis aracı ateşe verildi, binalar tahrip edildi

ABD'nin Atlanta şehrindeki gösterilerde bir polis arabası ateşe verildi, binalar tahrip edildi.

Benjamin Hendren   | 23.01.2023
ABD'nin Atlanta şehrindeki gösterilerde polis aracı ateşe verildi, binalar tahrip edildi

Georgia

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde, "Polis Şehrine Dur" adlı gösterilerde bir polis arabası ateşe verildi, binalar tahrip edildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.


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