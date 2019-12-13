Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
111,139.40
Altın
1,471.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

Tuğrul Çam   | 13.12.2019
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir sözcü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor

Benzer haberler

'ABD'nin meselesi Ermeniler değil'

'ABD'nin meselesi Ermeniler değil'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

CHP'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına'
ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım gündemi

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım gündemi
ABD’den ikinci orta menzilli füze denemesi

ABD’den ikinci orta menzilli füze denemesi