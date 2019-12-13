Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
111,139.40
Altın
1,471.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı

Almanya’nın Blankenburg kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil Başay   | 13.12.2019
Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı

Berlin

Almanya’nın Sachsen-Anhalt eyaletinin Blankenburg kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bu sabah yerel saat ile 08.55’te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, binadakilerin tahliyesinin sürdüğü aktarıldı.

Harz Emniyet Müdürlüğünden Uwe Becker de basına yaptığı açıklamada patlamada en az 25 kişinin yaralandığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Becker, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

MDR Televizyonunun haberinde de olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği, ambulans helikopterin ağır yaralıları hastaneye götürdüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor

Benzer haberler

Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı

Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı

Rusya, 2 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, 2 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
'Türkiye eski gücüne geri döndü'

'Türkiye eski gücüne geri döndü'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Almanya'da FETÖ ve PKK uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Almanya'da FETÖ ve PKK uyarısı