Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,903.92
ETH/USDT
1,408.40
BTC/USDT
18,832.00
BIST 100
4,980.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mehmet Alaca   | 13.01.2023
ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

Ankara

Ülkenin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.

Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 6 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti.

Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

ABD’den Rusya’nın Ukrayna savaşında komutan değiştirme yorumu: Delilik

ABD'deki şiddetli yağış ve kasırga etkisini sürdürüyor

Beyaz Saray, Türkiye-İsveç görüşmelerinin olumlu seyretmesini umuyor

Beyaz Saray, Türkiye-İsveç görüşmelerinin olumlu seyretmesini umuyor
Beyaz Saray "gizli belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunun" ortaya çıkacağından emin

Beyaz Saray "gizli belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunun" ortaya çıkacağından emin
ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi

ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet