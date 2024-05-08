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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders'tan "kampüslerde antisemitizmi, Müslüman karşıtlığını kınayan" karar teklifi

ABD'de bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, üniversite kampüslerinde "antisemitizmin, Müslüman karşıtlığının ve bağnazlığın her türünü kınayan" karar tasarısı teklifi sundu.

Aynur Şeyma Asan  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
ABD'li Senatör Sanders'tan "kampüslerde antisemitizmi, Müslüman karşıtlığını kınayan" karar teklifi

Ankara

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden Sanders, Senatodaki konuşmasının metnini internet sitesinde yayımladı.

Ülkede kampüslerde "antisemitizmin, Müslüman karşıtlığının ve bağnazlığın her türünü kınayan" karar tasarısı teklifi sunan Sanders, konuşmasında, "Antisemitizme hayır. Müslüman karşıtlığına hayır. Irkçılık ve bağnazlığın her türüne hayır." ifadelerini kullandı.

Sanders, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki can kayıplarına dikkati çekerek, "Herkesin, Gazze'deki üniversite kampüslerinde hiç protesto olmadığını bilmesini istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Gazze'deki 12 üniversite bombalandı ve yok edildi." diye konuştu.

Kampüslerdeki Filistin'e destek gösterilerinin kınandığını ancak öğrencilerin protestolarının nedeninin tartışılmadığını dile getiren Sanders, öğrencilerin yanı sıra halkın "bu insani felakette ABD'nin suç ortaklığının sona ermesini istediğini" kaydetti.

Sanders'ın teklifinin, siyahi Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'ın, kampüslerde sadece "antisemitizmi kınama" çağrısı yapan karar tasarısı teklifine karşılık niteliğinde olduğu belirtildi.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan, öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

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