ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 90 azaldı
ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.
Washington DC
Target, mali yılının ikinci çeyreğine denk gelen ve 30 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Target'ın gelirinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 26,04 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
Target'ın net karının ise ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 90 azalarak 183 milyon dolara gerilediği kaydedildi.
Açıklamada, şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,65 dolar olan hisse başına net karının bu yılın aynı döneminde 39 sente gerilediği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Target Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Brian Cornell, envanteri azaltmaya yönelik eylemlerin şirketin kısa vadeli karlılığı üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.