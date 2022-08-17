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Dünya

Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 17.08.2022
Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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