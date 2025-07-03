ABD'li oyuncu Michael Madsen hayatını kaybetti
"Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
Ankara
California eyaletinin Los Angeles kenti polis yetkililerinden Christopher Jauregui, yaptığı açıklamada, Madsen'in Malibu'daki evinde ölü bulunduğunu belirtti.
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Jauregui, 67 yaşındaki Madsen'ın "doğal nedenlerden" hayatını kaybettiğini ve şüpheli bir durum görülmediğini ifade ederken, ünlü oyuncunun menajeri Ron Smith ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğunu kaydetti.
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" filmleriyle adından söz ettiren Madsen, kariyeri boyunca 300'ü aşkın yapımda yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.