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Dünya

ABD'li hava yolu şirketi Delta kar beklentisini düşürdü

ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines, yurt içinde zayıflayan talep nedeniyle birinci çeyreğe ilişkin kar ve gelir artışı tahminlerinde düşüşe gitti.

Dilara Zengin Okay  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
ABD'li hava yolu şirketi Delta kar beklentisini düşürdü

Washington

Delta Air Lines tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, şirket, bu yılın ilk çeyreğinde gelir artışının yıllık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında olacağını öngördü.

Daha önce yapılan tahminlerde söz konusu oranın yüzde 7 ila yüzde 9 arasında olması öngörülmüştü.

Şirket aynı döneme ilişkin hisse başına kar beklentisini de 70 sent ila 1 dolar aralığından 30 sent ila 50 sent aralığına çekti.

Şirketin SEC'e yaptığı bildirimde, görünümün, artan makro belirsizliğin neden olduğu tüketici ve kurumsal güvendeki son düşüşten etkilendiği ve iç talepte yumuşamaya neden olduğu belirtildi.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian da CNBC'ye verdiği röportajda, tüketici güvenindeki düşüşe işaret ederek piyasanın içinde bulunduğu zorluğun nedeninin bu olduğunu aktardı.

Bastian, "Bunun sonucunda şirketlerin kurumsal harcamalarını kısmaya başladığını gördük, harcamalar duraklamaya başladı. Tüketici harcamaları duraklamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

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