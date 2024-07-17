Dolar
33.09
Euro
36.21
Altın
2,472.97
ETH/USDT
3,454.70
BTC/USDT
64,686.00
BIST 100
11,074.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir ve akıllı ulaşım altyapı projelerine 7 milyar avro destek sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi'nin hedeflerini destekleyecek 134 ulaşım projesine fon sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, belirlenen projelere toplam 7 milyar avro kaynak tahsis edildiği, bunun sürdürülebilir, akıllı, çevre dostu ve dayanıklı bir ulaşım altyapı ağı kurulmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Fon sağlanacak projelerin demir yolları, iç su yolları, kara yolları ve deniz taşımacılığı rotaları için ulaşım altyapısını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, havalimanları ve multimodal taşımacılık sisteminin de güçlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, AB ülkelerine ilave olarak Ukrayana ve Moldova'dan da ulaşım projelerinin destek alacağı belirtildi.

Fonun yaklaşık yüzde 80'inin AB'nin iklim hedeflerini gerçekleştiren, Trans-Avrupa taşımacılık ağında yer alan demir yolları, iç su yolları ve deniz güzergah ağını iyileştiren ve modernize eden projeleri destekleyeceği aktarılan açıklamada, böylece sınır ötesi bağların kuvvetlendirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli yeni iddianame kapsamında hakim karşısında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kızıldeniz'deki kesinti küresel ağa yayıldı

Kızıldeniz'deki kesinti küresel ağa yayıldı

AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

AB mahkemesinden TikTok aleyhine karar

AB mahkemesinden TikTok aleyhine karar
Avrupa Sayıştayı, AB'nin hidrojen hedeflerini gerçekçi bulmuyor

Avrupa Sayıştayı, AB'nin hidrojen hedeflerini gerçekçi bulmuyor
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ukrayna, göç ve enerji gündemiyle yarın İngiltere'de yapılacak

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ukrayna, göç ve enerji gündemiyle yarın İngiltere'de yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet