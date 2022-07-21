Dolar
17.72
Euro
18.12
Altın
1,718.47
ETH/USDT
1,591.40
BTC/USDT
23,161.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

Selen Temizer   | 21.07.2022
AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Resmi gazetedeki ilgili kararda "Suriye rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız savaşına askeri de dahil olmak üzere her alanda destek sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da savaşmak üzere Suriyeli paralı askerlerin istihdamına dahil olan 6 kişi ve 1 kuruluşun listeye eklendiği belirtildi.

Listeye alınanların AB ülkelerine girişlerine yasak getirilirken, AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak.

Listede, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in yakın çevresinden, Cham Wings Hava Yolları'nın sahibi Issam Shammout, rejim ordusunda albay olarak görev yapan Salih El-Adbullah gibi isimler ve "Wagner Grup tarafından denetlenen, Rus çıkarlarının korunmasında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketi" olduğu belirtilen Sayyad da yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Benzer haberler

AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya, BMGK üyeliğinin genişletilmesini istedi

Rusya, BMGK üyeliğinin genişletilmesini istedi
AB: Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni konut sayısı iki kat arttı

AB: Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni konut sayısı iki kat arttı
Kremlin: AB Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

Kremlin: AB Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor