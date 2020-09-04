Euro
8.80
Dolar
7.46
BIST 100
1,083.84
Altın
1,923.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor.
logo
Dünya

AB'den serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üye ülkeler arasında serbest dolaşımın ortak kriterlerle ve kesintisiz devam etmesine yönelik düzenleme teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 04.09.2020
AB'den serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerin serbest dolaşımı sınırlandıran önlemlerinin uyumuna yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri seyahat kısıtlamaları kararını belirlenen ortak kriterlerle verecek.

Üye ülkeler, Kovid-19 yeni vaka sayılarına, bölgelerdeki Kovid-19 test sayılarına ve testlerdeki pozitif vaka oranlarına ilişkin verileri haftalık olarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) sunacak.

Ortak kriterlerin Avrupa çapında renk kodu kullanılarak haritalanması yapılacak

Belirlenen ortak kriterlerin Avrupa çapında renk kodu kullanılarak haritalanması yapılacak. Haftalık güncellenecek haritada bölgeler salgın verilerine göre yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renk olarak ayrılacak.

Kovid-19 oranı çok düşük olan bölgeler yeşil renk belirlenecek. Bu bölgeye seyahat serbestçe yapılacak. Salgınının biraz daha yaygın olduğu turuncu bölgelere seyahatlerde Kovid-19 testi ile kişisel bilgilerin yer aldığı form doldurulması tavsiye edilecek.

Son 14 günde toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 50'nin altında olan ve pozitif Kovid-19 test oranı yüzde 3'ün altındaki bölgelere seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Yüksek riskli bölgelerden gelen yolculara uygulanan önlemler için ortak bir çerçeve belirlenecek. Kırmızı bölgeler ile yeterli veri bulunmayan gri bölgelerden ise test veya 14 günlük karantina ile seyahat gerçekleştirilebilecek.

Herhangi bir kısıtlama hakkında halka açık ve zamanında bilgi verilecek. Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı

Benzer haberler

AB'den serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi

AB'den serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı

AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altay'dan vatandaşlara 'hacker' uyarısı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altay'dan vatandaşlara 'hacker' uyarısı
Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 80 yaşındaki kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş

Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 80 yaşındaki kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti