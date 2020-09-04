Euro
8.80
Dolar
7.46
BIST 100
1,083.84
Altın
1,923.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor.
logo
Dünya

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu

Hollanda'da yüksek mahkeme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'i "azınlık gruba hakaret etmekten" suçlu buldu.

Abdullah Aşıran   | 04.09.2020
Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

Lahey

Mahkemeden yapılan açıklamada, Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 6 yıldır yargılanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in "bir gruba hakaret" nedeniyle suçlu bulunduğu ancak 4 yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararda belirtilen "ayrımcılığa teşvik" ve savcının taleplerinden biri olan "nefret söylemi" suçlarından beraat ettiği belirtildi. 

Açıklamada, demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yıllardır yaptığı açıklamalardan dolayı yeterli bir bedel ödediğinden dolayı Wilders'e savcılık tarafından talep edilen 5 bin avro cezanın ayrıca verilmeyeceği kaydedildi.

Dava 6 yıl önce açılmıştı

PVV liderine karşı yargı süreci, 19 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı “Az, az” cevabı üzerine, “Gereğini yaparız” açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'i azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'e ayrıca ceza verilmemesine hükmetmişti. Wilders, hakkında açılan davada "nefret söylemi” suçundan ise beraat etmişti.

Hem Wilders, hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı

Benzer haberler

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu

Deneme amaçlı üretilen karanfil çiftçinin yüzünü güldürdü

Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

36 yaşındaki Robben sahalara döndü

36 yaşındaki Robben sahalara döndü